Si sono svolti a Maracalagonis i funerali di Teresa Vacca, 82 anni, e del figlio Marco Durzu, 58, trovati senza vita mercoledì scorso nella loro abitazione di via San Giovanni.

Toccanti le parole di del parroco, don Nicolò Praxolu in una chiesa dove si sono versate tante lacrime e dove si è pregato per le due vittime, decedute probabilmente martedì, il giorno antecedente al ritrovamento dei due cadaveri.

«La signora Teresa - ha detto il parroco - è stata una mamma premurosa, buona, gentile, silenziosa. Al figlio, immobilizzato nel letto da un incidente, ha dato tutto quello che una mamma buona può dare. Un cuore unico, l’una per l’altro, in quella casa di via San Giovanni».

Dopo la messa, madre e figlio sono stati sepolti alla presenza dei familiari l'una accanto all'altro nella parte nuova del vecchio cimitero di Maracalagonis.

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