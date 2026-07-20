Sinnai, al via il Festival “Il Colore Rosa”Al Mua anche “Swing al femminile”
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Il XXI Festival Il Colore Rosa al via domani martedì, alle 19.30 in Biblioteca, a Sinnai, con le “Donne in avanti” del documentario di Karim Galici (2025), sulle vicende di quattro donne, simbolo di migrazione e integrazione, nell'ideale prosieguo di “Dall’Est con amore”.
Sempre domani al Mua, alle 21,30, verrà proposto "Swing al femminile” nel concerto di Silvia Follesa (voce), con Matteo Sedda alla tromba, Maurizio Marzo alla chitarra jazz, Andrea Lai al contrabbasso e Stefano Vacca alla batteria.