Il Comune di Senorbì rinnova il proprio sostegno al concorso letterario CartaBianca. La Giunta, convocata dal sindaco Alessandro Pireddu, ha concesso il patrocinio e stanziato un contributo straordinario di duemila euro a favore dell'associazione culturale cagliaritana per l'organizzazione della XVII edizione del concorso regionale dedicato ai racconti brevi, alla poesia e agli aforismi. Si consolida così una collaborazione che negli ultimi anni ha trasformato Senorbì nella sede della cerimonia conclusiva della manifestazione, ospitata nel piazzale del museo Domu Nosta.

Un appuntamento che, edizione dopo edizione, è diventato uno dei momenti centrali del calendario culturale del paese, richiamando studenti, insegnanti, autori e appassionati della scrittura provenienti da tutta la Sardegna.

L'iniziativa, organizzata da CartaBianca senza quote di iscrizione, coinvolge ogni anno centinaia di partecipanti, dagli alunni delle scuole di ogni ordine e grado fino agli autori adulti. I migliori elaborati vengono raccolti in un'antologia che accompagna la cerimonia di premiazione, mentre l'associazione cura l'intera organizzazione del progetto: dalla grafica alla stampa del materiale promozionale, fino all'acquisto delle targhe e alla pubblicazione dei volumi. «L’obiettivo è continuare a promuovere la lettura, la scrittura e la partecipazione culturale, con iniziative rivolte all'intera popolazione di Senorbì e delle frazioni di Arixi e Sisini», sottolinea Sonia Mascia, assessora comunale con delega alla Cultura. L'amministrazione comunale ha quindi deciso di finanziare il progetto con un contributo di 2mila euro, che coprirà parte delle spese organizzative. La scelta conferma un percorso avviato negli ultimi anni tra il Comune e l'associazione culturale, che ha portato Senorbì a diventare il punto di riferimento della manifestazione. Nel maggio scorso, proprio nel piazzale del museo Domu Nosta, si è svolta la premiazione della sedicesima edizione del concorso, con la partecipazione di numerose scuole, docenti e autori e con un'edizione che ha registrato un numero record di elaborati.

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