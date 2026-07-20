A Settimo San Pietro le fiamme non hanno risparmiato neppure la collina di Cuccuru Nuraxi che custodisce il pozzo sacro e altre ricchezze nuragiche per fortuna, come il pozzo, ancora protette dal terreno. Il fuoco si è sviluppato a metà mattinata con l'intervento dei Vigili del fuoco, Forestas, l’Associazione di Protezione Civile di Quartu Sant’Elena, i volontari della Protezione Civile di Settimo e del Masise. L'incendio si è divampato dal lato sud della collina, alla periferia del paese, estendendosi rapidamente anche agli altri versanti del colle.

«Il tempestivo arrivo delle squadre addette allo spegnimento ha fatto sì che le fiamme - ha detto i sindaco Gigi Puddu - non raggiungessero il museo dell’Arca del Tempo e le abitazioni vicine. Voglio ringraziare i Vigili del fuoco, Forestas e tutte le associazioni di Protezione civile che hanno contribuito allo spegnimento del rogo che ovviamente ha anche contribuito a far ulteriormente salire la temperatura con ulteriori disagi per tutti».

© Riproduzione riservata