L'Unione dei Comuni del parteolla e del Basso Campidano ha un nuovo presidente. Per la prima volta questo pomeriggio è stato eletto Gigi Puddu, confermato sindaco di Settimo San Pietro lo scorso giugno per la terza legislatura.

Eletto anche il Consiglio di amministrazione composto, oltre che dal neo presidente, da Ivan Piras, sindaco di Dolianova, Maurizio Meloni, sindaco di Donori, Alessia Puddu, sindaca di Serdiana, Claudio Suergiu, sindaco di Soleminis. Presidenti e componenti del Consiglio di amministrazione sono stati eletti all’unanimità, con Puddu che non ha però votato, asdtenendosi per la votazione alla presidenza. L'elezione è avvenuta a Serdiana, nella sede dell'Ente.

Raffaele Serreli

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