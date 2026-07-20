Un chiosco-bar (o simile) nelle principali piazze o luoghi di ritrovo del paese di San Vito per offrire un servizio in più ai residenti e ai turisti. L’iniziativa è dell’amministrazione comunale che ha indetto un bando per assegnare, appunto, lo spazio pubblico dove installare il chiosco. Tre le aree individuate: Piazza Sardegna, Piazza Baccoi e il Parco Flumini Uri (via Monte Narba, all’ingresso sud del paese dove da poco è stato inaugurato con successo il primo circuito di educazione stradale per bambini). “I chioschi bar – viene riportato nella delibera della Giunta – dovranno avere una tipologia che si integri con il contesto in cui vengono inseriti ed essere allacciati all’acquedotto e alla rete fognaria pubblica”.

La durata della concessione è di sei anni (rinnovabile per altri sei) mentre il canone di locazione parte da una base d’asta di 1760 euro l’anno (per una superficie di circa cento metri quadri). “Riteniamo – ha sottolineato il sindaco di San Vito Marco Antonio Siddi – sia una opportunità in più per chi vuole investire, per i residenti e per i turisti. Alcuni cittadini ci hanno fatto presente che sarebbe stato bello avere dei chioschi per alimenti e bevande in questi spazi ed allora ci siamo attivati con un bando pubblico”. C’è tempo per la presentazione delle domande sino alle ore 9 di martedì 28 luglio.

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