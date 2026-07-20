Al via a Serri le operazioni di pulizia delle strade a cominciare da domani mattina. Attraverso un avviso il Comune ha invitato la cittadinanza a rispettare, a partire dalle 7 del mattino, il divieto di sostare nelle strade che saranno interessate dall'intervento, via San Basilio dal numero 30 al 12 e in via Muntoni.

Le strade libere dai veicoli e da qualsiasi altro ingombro consentiranno una pulizia più accurata e soprattutto saranno una garanzia di sicurezza sia per gli operai che per la cittadinanza.

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