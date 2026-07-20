La processione in notturna sotto un caldo afoso, fra le preghiere alla patrona Santa Barbara, le note della banda musicale cittadina, gli stendardi di tutte le sagre cittadine. Così in un clima di grandissima fede, si è svolta ieri la processione fra le vie di Sinnai in onore di Santa Barbara martire, nel contesto della Sagra organizzata dal Comitato e dalla parrocchia.

Una festa religiosa con i Vespri e le Messe solenni celebrate dall'arcivescovovo di Cagliari monsignor Giuseppe Baturi e dal parroco, padre Gabriele Biccai. Ricordati anche don Alberto Pistolesi, ex parroco di Sinnai deceduto alcuni anni fa in un incidente stradale e Maria Paola Olla, la missionaria di Sinnai che in Brasile si occupava del meninos de rua. E poi i festeggiamenti civili coun una serata con "Su sindugu de Sraffingiu" e con Giovanna Maria Cherchi che ha commosso tutti col suo "Deus ti Salvet Maria".

Stasera è in programma la festa di San Gioacchino e di Sant'Anna per i nonni e con una breve processione in Piazza. Seguirà alle una gara poetica campidanese con gli improvvisatori Paolo Zedda, Antonello Orrù, Daniele Filia e Marco Melis. Alla chitarra Luca Tiddia.

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