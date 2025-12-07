Prima serata oggi de "Le vie del Natale" con i visitatori tra gli stand lungo le vie Trieste e Roma, tra degustazioni dei prodotti tipici, acquisti, musica e l'arrivo dei trampolieri.

Il prossimo appuntamento è per sabato sera nella via Giardini, quartiere di Sant'Isidoro. Organizzano Comune e commercianti del territorio.

Domani sempre a Sinnai chiude "Vabbo Natale" allestito nella sede dei volontari del Vab nella zona industriale. Le visite sono gratuite.

© Riproduzione riservata