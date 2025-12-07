Parte ufficialmente oggi la rassegna Natale a Quartu, organizzata dal Comune con l’Associazione e Enti locali. Videomapping nella facciata della chiesa di Sant’Agata, le prime corse del trenino itinerante nelle vie dello shopping, e il concerto che è ormai un classico del dicembre quartese: la Cantata di Natale. Per la seconda volta si terrà nella parrocchia Sacro Cuore (alle 19) e avrà anche stavolta tra i protagonisti la voce più autorevole della musica tradizionale sarda: Elena Ledda. Un’occasione per ascoltare i canti della tradizione mediterranea, con particolare riguardo verso quelli della nostra Isola, della Campania e della penisola iberica, storicamente interlocutrice privilegiata della musica sarda. Il concerto sarà inoltre impreziosito da una parte letteraria, che attinge sia alle fonti delle sacre rappresentazioni di origini sardo-spagnole, sia a creazioni originali affidate a poeti contemporanei, quale Maria Gabriela Ledda. Con Elena Ledda saranno in scena Simonetta Soro (voce), Mauro Palmas (liuto cantabile), Silvano Lobina (basso), Marcello Peghin (chitarra), accompagnati da Cuncordu e Tenore de Orosei, nonché dagli ospiti campani Fiorenza Calogero (voce) e Marcello Vitale (chitarra battente).

Alle 18 al via anche il teatro per bambini al Teatro Tenda allestito per l’occasione in via Don Giordi, all’ingresso del parco di Molentargius. Il primo spettacolo verrà portato in scena da Is Mascareddas, ‘Bolòm Bolòm’ è finita la farina’. E domani, nel teatro montato per l'occasione nell'oasi naturale si fa subito il bis. Alle 18 spazio al Drum Circle del Teatro del Sale.

