Statale 131, traffico ripristinato su entrambe le carreggiate tra Monastir e NuraminisCompletata la nuova pavimentazione drenante su tre chilometri
È stato riaperto al traffico il tratto a quattro corsie della statale 131 compreso tra Monastir e Nuraminis. La riapertura arriva dopo il completamento dei lavori per la posa della nuova pavimentazione drenante lungo circa tre chilometri, in entrambe le direzioni di marcia.
Gli interventi hanno riguardato anche la realizzazione della segnaletica orizzontale definitiva, nell’ambito del più ampio progetto di ammodernamento che interessa dieci chilometri di tracciato tra Monastir e Serrenti.
L’investimento complessivo è di circa 65 milioni di euro. L’apertura al traffico è ipotizzabile entro la primavera del 2026.
(Unioneonline)