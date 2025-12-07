Settimo San Pietro, si accende la magia dell’albero di NataleGrande festa a Casa Dessì e in Piazza Gramsci
Festa a Settimo con protagonisti soprattutto i bambini: nella Casa Dessì e nella Piazza Gramsci, si è ripetuto per la quarta volta il rito dell’accensione dell’albero di Natale, con luci, canti, balli e animazione.
L'iniziativa ha avuto ancora sponsor principale la "QuattroEmme Costruzioni", alla presenza attiva anche dei volontari della Confraternita della Misericordia di Settimo.
I canti natalizi sono stati offerti dai bambini del Pentagramma di Sinnai e dell’Istituto Comprensivo di Settimo. Non sono mancati neppure i balli con gli allievi della Dym Sport.