Festa a Settimo con protagonisti soprattutto i bambini: nella Casa Dessì e nella Piazza Gramsci, si è ripetuto per la quarta volta il rito dell’accensione dell’albero di Natale, con luci, canti, balli e animazione.

L'iniziativa ha avuto ancora sponsor principale la "QuattroEmme Costruzioni", alla presenza attiva anche dei volontari della Confraternita della Misericordia di Settimo.

I canti natalizi sono stati offerti dai bambini del Pentagramma di Sinnai e dell’Istituto Comprensivo di Settimo. Non sono mancati neppure i balli con gli allievi della Dym Sport.

