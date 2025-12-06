Il consigliere di "Sinnai libera" Aldo Lobina, presidente della Prima Commissione comunale permanente di Controllo e garanzia", ha convocato per martedì la stessa Commissione per dibattere sul regolamento della tassa di soggiorno dopo la presentazione di circa sessanta emendamenti presentati dal suo gruppo, da Forza Italia e da Uniti per Sinnai. Lo stesso Lobina ha inviato al presidente del Consiglio comunale, Massimo Mallocci, una proposta di emendamento all'articolato riguardante la tassa di soggiorno in discussione che sarà discussa il dicembre in Consiglio comunale.

Nella proposta si legge che «Il presente regolamento entrerà in vigore con apposita delibera di Giunta non prima che l'Amministrazione comunale avrà assicurata una buona efficacia dell'Ufficio tributi con garanzie di utilizzo di software aggiornato, monitoraggio continuo e formazione del personale. Con particolare riferimento alle attività' programmate di emersione del sommerso».

Nella sua proposta, Aldo Lobina aggiunge anche che «La predisposizione di una pianificazione per l'incentivazione dell'offerta turistica dovrà anch'essa precedere l'adozione della tassa di soggiorno e non potrà prescindere dalla collaborazione di esperti nel settore. L'applicazione della tassa nel primo anno del suo esercizio riguarderà' solo i pernottamenti distribuiti dal 15 maggio al 15 settembre, mesi di maggiore afflusso turistico».

