Successo ieri a Villasimius per la giornata nazionale del volontariato. Tutte le associazioni del paese si sono ritrovate in piazza Margherita Hack per illustrare alla popolazione le tante attività che portano avanti con impegno e sacrificio.

“Questa giornata – sottolinea il sindaco Gianluca Dessì a nome di tutta l’amministrazione comunale - ci ricorda quanto il volontariato sia una risorsa insostituibile, soprattutto in territori come Villasimius, dove il valore della solidarietà e dell’impegno civico è parte integrante della nostra identità. Grazie di cuore a tutti i volontari e alle associazioni presenti per la dedizione, la passione e il tempo che mettono al servizio della collettività”.

Il primo cittadino aggiunge che la giornata di ieri “è stata un’occasione preziosa per incontrare da vicino le realtà che operano ogni giorno nel nostro territorio, conoscere le loro attività e osservare da vicino le attrezzature che utilizzano per garantire sicurezza, supporto e servizi fondamentali alla comunità. Il contributo dei volontari rende il paese più forte, più sicuro e più unito”.

© Riproduzione riservata