Si svolgerà mercoledì mattina a Quartu l’incontro di chiusura degli Ambiti territoriali di Protezione civile. Dopo il tour in tutta la Sardegna, si guarda con grande attenzione al vertice organizzato nel Comune di Quartu con il cosiddetto “Ambito di Cagliari Est”, che comprende i Comuni di Burcei, Maracalagonis, Monserrato, Quartu, Quartucciu, Selargius, Settimo San Pietro e Sinnai.

Oltre ai temi della governance e dei rischi specifici, si parlerà anche del sistema di allertamento e dei progetti che il direttore generale della Protezione civile della Sardegna, Mauro Merella, sta portando avanti con particolare impegno.

Al convegno di Quartu sarà presente l’assessora regionale all’Ambiente Rosanna Laconi. Sono stati invitati tutti i sindaci, gli assessori, i consiglieri, le associazioni di volontariato e, soprattutto, i cittadini dell’Ambito territoriale “Cagliari Est”.

Durante l’incontro saranno inoltre illustrati i criteri di organizzazione e funzionamento (modello di governance) dell’Ambito territoriale di Protezione civile (ATPC) Area Cagliari Est, così come definiti dall’articolo 3, comma 3, del Codice della Protezione civile e dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2021.

Si ricorda, a questo proposito, che con le deliberazioni della Giunta regionale del 18 gennaio 2024 e del 17 settembre 2025 è stata adottata la geografia degli Ambiti territoriali di Protezione civile nella Regione Sardegna. Con la legge regionale n. 13 del 18 settembre 2024, articolo 10, è stata inoltre autorizzata la spesa per l’allestimento delle prime sale operative e dei primi centri di Protezione civile.

