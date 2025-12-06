L’Area archeologica di Nora conquista il Travel Experience Award 2025, uno dei riconoscimenti nazionali più significativi nel panorama del turismo esperienziale. Un risultato che conferma, ancora una volta, come il sito rappresenti in maniera autentica lo spirito delle destinazioni capaci di generare esperienze memorabili: storie vere, emozioni, coinvolgimento e qualità dell’accoglienza. Negli ultimi anni Nora ha intrapreso un percorso di posizionamento sul mercato nazionale e internazionale, un cammino che oggi appare sempre più evidente non solo nei numeri in costante crescita, ma anche nei riconoscimenti ricevuti a livello nazionale. Il premio 2025 sembra inserirsi naturalmente in questa traiettoria, come ulteriore conferma del valore del lavoro svolto.

Secondo quanto emerge dal percorso e dalla visione strategica portata avanti dalla direzione dell’Area archeologica, questo traguardo rappresenta non un punto di arrivo, ma uno stimolo ulteriore a rafforzare e ampliare il progetto di valorizzazione. L’obiettivo, sempre più evidente, è quello di rendere Nora non soltanto una meta da visitare durante un soggiorno in Sardegna, ma una vera e propria ragione di viaggio, capace di attrarre visitatori che scelgono l’isola proprio per vivere l’esperienza unica di questo luogo e del territorio di Pula.

In questa prospettiva, il turismo legato a Nora è destinato a evolversi: da semplice turismo di destinazione a turismo di motivazione, dove la scelta di partire nasce dal desiderio di vivere un’esperienza culturale e identitaria profonda, prima ancora che dalla sola attrattività del territorio. A contribuire in maniera determinante al successo è stato anche il video di presentazione, che ha permesso a Nora di raccontarsi a livello nazionale e di aggiudicarsi il premio del pubblico come migliore Travel Experience d’Italia.

«Un prestigioso riconoscimento che è giusto condividere con quanti, a vario titolo, in questi anni hanno lavorato per la valorizzazione dell’Area archeologica di Nora; la Sovraintendenza, le Università, il Comune, la Fondazione con i suoi dipendenti che quotidianamente raccontano con grande professionalità le bellezze del sito archeologico», è il commento dell’assessora alla Cultura Manuela Serra.

