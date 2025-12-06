L’amministrazione comunale di Mandas ha conferito la cittadinanza onoraria al professore Gabriele Finco, docente di anestesiologia all’Università degli studi di Cagliari.

La cerimonia, organizzata dal Comune in collaborazione con le Acli di Mandas, si è tenuta nella sala conferenze della Biblioteca comunale nell’ex Convento davanti a una numerosa platea. Segno dell’importanza del riconoscimento. «Abbiamo vissuto un’altra bella storica giornata per la nostra comunità - dice il sindaco Umberto Oppus - che, riconoscente per quanto ha fatto in tutti questi anni il professor Finco, oggi lo ha omaggiato con il massimo riconoscimento comunale: la cittadinanza onoraria».

Alla cerimonia hanno preso parte le autorità civili, militari e religiose del paese, oltre a grandi professionalità del mondo universitario e medico. Il neo cittadino mandarese è inoltre direttore della scuola di specializzazione in Anestesia e Rianimazione e Terapia del Dolore e della scuola di specializzazione in Cure palliative. Fa anche parte della Commissione regionale delle “Cure Palliative” e della Commissione “Terapia del Dolore”. È stato inoltre componente della Commissione “Oncologica” regionale.

La cittadinanza onoraria è un’onorificenza conferita dal Comune a persone fisiche viventi, non nate a Mandas che si sono particolarmente distinte e che rappresentano un modello positivo in campo culturale, sportivo, scientifico, economico, sociale, umanitario, medico e scientifico.

