Una partecipazione importante, dal forte valore civico, ha caratterizzato l’ultima giornata di donazione del sangue organizzata dall’Avis alla Scuola Sottufficiale della Marina Militare di La Maddalena. Sono stati 28 i militari volontari del 10° Corso “Ermes” che si sono presentati all’autoemoteca, assistiti dai volontari e dai medici dell’associazione durante tutte le fasi del prelievo, effettuato su 22 di loro. Un gesto concreto di solidarietà che conferma, ancora una volta, il ruolo fondamentale del mondo militare nel sostegno alle necessità sanitarie del territorio. Il mese di dicembre si apre dunque nel segno della generosità. La sezione maddalenina dell’Avis ha già in calendario altre due raccolte in ambito civile, previste per il 10 e il 22 dicembre nei pressi della rotatoria per Moneta, zona bar Kicco Loco, definita dal presidente Simone Sotgiu “punto di incontro e solidarietà per la nostra comunità”. L’obiettivo è ambizioso: superare anche quest’anno i risultati già eccellenti, grazie anche al contributo determinante dei militari in servizio e dei corsisti dell’istituto di formazione. Solo nel mese di novembre sono state raccolte circa 90 sacche, Per partecipare alle ultime due donazioni del 2025 è necessaria la prenotazione tramite WhatsApp al 0789 729017 o al link: https://wa.me/message/NUJJVX2DPLLUH1 . La solidarietà, a La Maddalena, continua a indossare anche l’uniforme.

