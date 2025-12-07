Controlli a tappeto nella notte nel Cagliaritano, dove i Carabinieri della Compagnia del capoluogo – con le Stazioni di Pirri, Cagliari San Bartolomeo e il Nucleo Radiomobile, affiancati da militari in borghese – hanno passato al setaccio Elmas e diversi centri della provincia. Oltre un centinaio le persone fermate, tra verifiche su veicoli e accertamenti personali. L’obiettivo: contrastare l’uso di stupefacenti e la guida in stato di ebbrezza.

A Elmas, i militari hanno denunciato un 19enne del posto trovato a bordo della propria auto con circa 14 grammi di hashish suddivisi in 13 dosi. La droga è stata sequestrata e inviata in laboratorio, mentre per il giovane è scattato il ritiro della patente. Durante la stessa operazione, è stato denunciato un 36enne dell’hinterland perché trovato alla guida senza aver mai conseguito la patente. Per l’uomo è scattata la denuncia e le conseguenti sanzioni amministrative. Durante i posti di blocco un altro automobilista, un 20enne, è risultato positivo all’alcoltest. Per lui sono scattati la denuncia, il ritiro del documento di guida e il fermo amministrativo del mezzo. Le pattuglie, tra militari in divisa e in borghese, hanno inoltre segnalato alla Prefettura due giovani di 22 e 25 anni trovati rispettivamente con oltre 3 grammi e quasi 1 grammo di hashish.

Controlli anche a Senorbì, dove i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del NORM di Dolianova hanno segnalato un 22enne sorpreso con quasi 10 grammi di marijuana. Anche in questo caso, droga sequestrata e patente ritirata.

© Riproduzione riservata