Villasimius, 700mila euro per salvare la pineta di CampulonguDalle specie aliene e rivitalizzarla con una serie di azioni mirate
Settecentomila euro per salvare la pineta di Campulongu dalle specie aliene e rivitalizzarla con una serie di azioni mirate. Il progetto è del Comune di Villasimius, i soldi potrebbero arrivare dalla Regione attraverso un bando dedicato alla protezione della natura.
Negli anni scorsi una ricognizione preliminare del Comune di Villasimius ha rilevato una preoccupante morìa di pini e di ginepri che potrebbe essere dovuta alla diffusa presenza di specie aliene invasive.
Un deperimento da fronteggiare, fra le altre cose, “attraverso – viene riportato nel progetto approvato dalla Giunta comunale – interventi di diradamento ed esbosco leggero, piantumazione di specie locali, creazione di fasce frangivento, panificazione antincendio, gestione fitosanitaria, sensibilizzazione ed educazione ambientale, videosorveglianza”.
Per quanto riguarda i ginepreti occorre inoltre valutare i «disturbi legati alla fruizione turistica».