Grande partecipazione ed emozione questa sera a Sinnai per la ricorrenza della festa di San Sebastiano, patrono della Polizia locale: la messa è stata celebrata nella parrocchia di Santa Barbara.

San Sebastiano (martire giustiziato il 20 gennaio dell'anno 288), fu comandante della Corte pretoriana che aveva funzioni di “Polizia Urbana” e di difesa dell’Imperatore: per questo è stato accostato, in epoca moderna, alla figura odierna dell’operatore di Polizia Locale, quindi, assurto a santo patrono e protettore dei “Vigili Urbani”.

«Su invito di Padre Gabriele - ha detto il comandante della Polizia locale di Sinnai, capitano Giuseppe Fiori, - abbiamo voluto partecipare alla funzione religiosa in onore del nostro patrono. Per il futuro, vogliamo istituzionalizzare questa ricorrenza facendola coincidere con la festa dell'istituzione del Corpo di Polizia locale a Sinnai che, auspichiamo, possa avvenire nel corso dell'anno corrente, unitamente alla realizzazione della nostra nuova sede già individuata nella ex Pretura della via Rossini».

Alla manifestazione hanno partecipato l'Amministrazione Comunale, con la sindaca Barbara Pusceddu, l'Assessore alla Viabilità Cristiano Spina e il Comando di Polizia locale al gran completo.

Erano presenti anche i vigili urbani in congedo. «A suggellare - ha detto il capitano Fiori - il costante legame che intercorre nella nostra grande famiglia». Non sono mancati i momenti di particolare emozione, al momento in cui sono stati ricordati i vigili defunti. Tanti i familiari presenti alla messa.

Presenti, inoltre, le Associazioni di Protezione Civile e altre Associazioni che collaborano con la Polizia locale.

