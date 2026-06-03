Venerdì 5 giugno alle 18.30, presso la Biblioteca Comunale di Sinnai, si terrà la presentazione di Fumo (LFA Publisher), la nuova silloge poetica dello scrittore Carlo Sorgia. Un appuntamento dedicato alla poesia e alla riflessione sul senso del tempo, della memoria e delle emozioni che accompagnano il percorso di ogni esistenza.

L’autore dialogherà con Alessandra Sorcinelli, accompagnando il pubblico alla scoperta dei temi e delle suggestioni che animano la raccolta. L’incontro sarà arricchito dalle letture di alcuni componimenti a cura di Maristella Fusaro, che darà voce ai versi più significativi dell’opera.

Fumo nasce da una domanda universale: cosa resta del nostro passaggio nel mondo quando il tempo trasforma le esperienze in ricordi? La raccolta, composta da cinquantadue poesie e da un monologo finale, invita il lettore a percorrere un intenso viaggio tra frammenti di vita, emozioni e riflessioni. Il titolo richiama la natura fugace dell’esistenza, simile al fumo che si dissolve e si trasforma continuamente, ma suggerisce al tempo stesso che la fragilità non coincide con il vuoto.

Attraverso le pagine della silloge emerge infatti una visione in cui l’amore, nelle sue infinite sfumature, diventa una forza capace di dare significato e permanenza all’esperienza umana. Dolore, gioia, attesa e speranza si intrecciano in un mosaico poetico che trasforma ogni testo in un’istantanea di vita.

Più che una semplice raccolta di versi, Fumo si presenta come un invito alla contemplazione e all’ascolto di sé, un’opera che parla a chiunque abbia cercato di comprendere il valore della propria storia personale e delle tracce che lascia nel tempo.

© Riproduzione riservata