Nuova programmazione per l'ambulatorio Ascot di Mandas. Il sindaco Umberto Oppus ha informato la cittadinanza degli orari comunicati dalla Asl 8 di Cagliari per il servizio sanitario, ospitato nella sede comunale di piazza 150° Unità d'Italia e dedicato anche ai residenti di Gesico, Siurgus Donigala e Suelli. Gli Ascot (Ambulatori straordinari di continuità territoriale) garantiscono l'assistenza ai cittadini rimasti temporaneamente senza medico di famiglia. Per questo motivo la conoscenza dei giorni e degli orari di apertura è fondamentale, soprattutto per chi ha necessità di visite, prescrizioni o altre prestazioni sanitarie.

Secondo il calendario trasmesso dalla dirigente medica del Distretto 5, Antonella Usai, l'ambulatorio sarà aperto martedì 21 luglio dalle 9.30 alle 12.30. Seguiranno gli appuntamenti di mercoledì 22 luglio (13-16), giovedì 23 luglio (9-12), venerdì 24 luglio (9.30-12.30), lunedì 27 luglio (9.30-12.30), mercoledì 29 luglio (13-16) e venerdì 31 luglio (16-18.30). La Asl ha precisato che il calendario delle settimane successive sarà comunicato in un secondo momento.

Per i pazienti affetti da patologie croniche resta inoltre attivo il servizio di richiesta delle ricette via email. È possibile scrivere all'indirizzo ascotmandas@gmail.com indicando nome, cognome, codice fiscale, i farmaci necessari con il relativo dosaggio e un indirizzo email sul quale ricevere la prescrizione.

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