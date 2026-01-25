Nuova centenaria a Sinnai. Oggi è stata festeggiata Albina Ollosu, altra nonnina di un paese che diventa sempre blue zone.

Circondata dall'affetto dei familiari, la nonnina di Sinnai si è trattenuta a lungo con tutti, parlando del passato, dei problemi di oggi e ricevendo anche la targa del Comune che le è stata consegnata dalla sindaca Barbara Pusceddu.

Oggi è stata circondata da tanto affetto, ha ricordato i tempi in cui confezionava i cestini in giunco e fieno e preparava il pane. Di quando ha sposato un agricoltore di Selargius, tornando poi a Sinnai dopo essere rimasta vedova.

L'elisir di lunga vita? «L'amore per il lavoro, per la famiglia». Ancora oggi dimostra di avere molto meno dei suoi cento anni, festeggiati a casa sua con una gran bella festa. La nonnina conserva una memoria di ferro e una buona salute. A tutti, alla fine della festa, ha dato arrivederci al prossimo compleanno.

© Riproduzione riservata