La Giunta comunale di Sinnai, riunitasi sotto la presidenza della sindaca Barbara Pusceddu, ha proclamato lo stato di calamità naturale dopo i danni provocati dai tre giorni di pioggia durante il ciclone Harry.

«I danni sono stati più gravi del previsto, soprattutto nella viabilità rurale, nei territori di Sinnai, di Solanas, Taulaxia, San Basilio, San Gregorio, Monte Cresia e altre località ancora. Si stanno tirando le somme dei danni che sicuramente superano i 200mila euro. Per il momento siamo intervenuti nella emergenza, ripulendo dalle macerie e dai massi le strade rimaste ostruite con pesanti disagi per chi abita in queste località. Ora bisognerà intervenire sistemando le strade».

