Sinnai, la benedizione delle palme: padre Biccai entra in chiesa in sella a un asinelloAlla cerimonia anche tantissimi bambini e famiglie
Folla di fedeli stamattina nelle chiese parrocchiali di Santa Barbara e Sant'Isidoro e nella chiesetta di Santa Vittoria a Sinnai con la benedizione delle palme. Gremita la piazza di Santa Barbara.
Alla cerimonia anche tantissimi bambini e famiglie arrivate con le palme, poi benedette dal parroco padre Gabriele Biccai in un clima di grande commozione e di fede.
Dopo la benedizione la singolare cerimonia d’ingresso alla chiesa dello stesso parroco in sella a un asinello dopo una brevissima processione con gli stessi fedeli.
Quindi la celebrazione della solenne messa delle Palme.