Vanno avanti a Quartu i lavori per la bitumazione delle strade cittadine più dissestate.

I lavori hanno interessato oggi la via De Gasperi, con una scarificazione profonda con binder, necessaria viste le condizioni alquanto critiche in cui versava. Una strada sulla quale insistono diverse palazzine, e quindi percorsa abitualmente da tanti residenti, oltre che dagli automobilisti che tramite quel raccordo raggiungono via Marconi da via Brigata Sassari, e viceversa.

Il programma d’intervento di oggi ha interessato anche via Manzoni, sicuramente meno trafficata, ma anch’essa in condizioni tali da mettere a rischio la sicurezza di coloro che vi transitano, in auto e anche a piedi.

In via De Gasperi domani verrà completato il tappetino, con i macchinari che poi si sposteranno in via Manzoni, sino a concludere l’intervento e di ridare così piena funzionalità anche a queste due strade della città compatta. A seguire i lavori del quinto lotto proseguiranno in via Merello. Sempre domani è infatti in programma la scarificazione dell’arteria, per poi procedere conseguentemente con il bitume e dopo qualche settimana alla tracciatura.

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