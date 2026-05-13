Sinnai, invalidità civile: un incontro alla Fondazione PolisolidaleLa partecipazione è libera e gratuita
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La Consulta delle Pari Opportunità del Comune di Sinnai organizza un incontro aperto a tutta la cittadinanza per approfondire diritti, tutele, procedure di riconoscimento e benefici previsti dalla legge in materia di invalidità civile.
Interverranno professionisti del settore medico-legale e rappresentanti ANMIC per offrire informazioni pratiche e supporto ,ai cittadini.
L'appuntamento è oggi alle 17,30 nella sede della Fondazione Polisolidale – Via della Libertà 141, Sinnai.
La partecipazione è libera e gratuita.