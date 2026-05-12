Al Comune di Quartu, è stato aggiudicato il nuovo incarico per la redazione dell’aggiornamento del Piano Urbanistico Comunale (PUC). I precedenti incarichi, affidati tra il 2008 e il 2014, avevano confermato la difficoltà nel raggiungere il risultato, anche per via della grande frammentazione degli stessi, ben cinquanta differenti deleghe. L’attuale Amministrazione, che sin dalle prime fasi del mandato aveva deciso di riavviare il procedimento, dopo aver definito, come richiesto dalle norme, tutti i rapporti precedenti - alcuni professionisti erano nel frattempo deceduti e altri avevano rinunciato - ha optato per indire una gara per l’affidamento dell’incarico della progettazione a un unico soggetto, che sarà affiancato dagli uffici comunali e dagli specialisti che avevano già completato gli studi relativi all’idrogeologia e all’assetto storico culturale. La gara è stata completata ed è stato aggiudicato l’incarico a una società di ingegneria altamente qualificata che opera da tempo sul territorio regionale. <La prossima amministrazione-come si legge in una nota del Municipio- potrà pertanto avviare questa pianificazione fondamentale per il governo del territorio comunale, tanto del centro consolidato che del litorale, consentendo il superamento dell’attuale situazione di regime transitorio e di definire processi di sviluppo e di tutela che attendono ormai da troppo tempo. Il progetto del PUC si affianca a quelli dei Piani di Risanamento Urbanistico, per i quali il Consiglio Comunale ha approvato le Linee guida. Si potrà in tal modo completare il quadro della pianificazione comunale, che ha visto ultimamente l’approvazione dei Piani di Utilizzo dei Litorali (PUL), di Assetto Idrogeologico (PAI), di Azione per l’Energia Sostenibile (PAESC), della Mobilità Sostenibile (PUMS), del Turismo e del Commercio su area pubblica>.

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