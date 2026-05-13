Cagliari, riapre lo svincolo tra la statale 195 e le saline Conti VecchiLavori completati, ripristino della viabilità senza limitazioni
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Riapre al traffico il raccordo tra la strada 195 "Sulcitana" e la strada provinciale 92, a Cagliari, che collega la statale con le saline Conti Vecchi e Macchiareddu. Sono stati infatti, completati i lavori dello svincolo da parte dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna.
La riapertura comprende le rampe di collegamento: questo consentirà il ripristino della viabilità senza limitazioni. I lavori, realizzati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, sono stati ultimati lo scorso primo aprile.
In attesa della conclusione delle attività di collaudo da parte di Anas e per garantire l'immediata riapertura al traffico, l'AdSP ha provveduto alla presa in consegna anticipata dell'opera.
(Unioneonline/A.D)