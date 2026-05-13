La Città Metropolitana di Cagliari prosegue gli interventi di miglioramento sulla sicurezza stradale lungo la rete viaria intercomunale con la realizzazione di una rotatoria tra la Strada provinciale 15 e via Corsica che porta a Settimo San Pietro sino alla centralissima via San Salvatore. Verranno spesi 250mila euro.

I lavori sono già appaltati e di imminente inizio. L’opera è finanziata con risorse del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna, con risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 (FSC 2014-2020), destinate ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane.

Barbara Pusceddu, sindaca di Sinnai e vicesindaca metropolitana spiega: «L’opera è fondamentale per la sicurezza dei cittadini e per il miglioramento della viabilità in una zona strategica del nostro territorio. Questi interventi rappresentano un passo concreto verso una mobilità più sicura, ordinata e rispettosa delle esigenze di tutti. Chiediamo pazienza ai cittadini per eventuali disagi che potrebbero essere causati dai lavori».

Dello stesso avviso anche il consigliere metropolitano con delega alla viabilità Antonio Concu che spiega: «Su questa intersezione convergono i flussi diretti verso Settimo San Pietro, nonché quelli in arrivo dai comuni limitrofi di Selargius, Sinnai e Maracalagonis. La nuova rotatoria consentirà di riorganizzare la viabilità, garantendo una maggiore fluidità della circolazione e una riduzione di punti di conflitto tra i veicoli».

L’attuale configurazione, infatti, presenta diverse criticità, tra cui l’elevato volume di traffico, la complessità dello svincolo e la visibilità limitata, fattori che nel tempo hanno determinato condizioni di potenziale pericolosità per automobilisti e gli utenti della strada.

La Città Metropolitana di Cagliari ha stanziato, inoltre, ulteriori 100mila euro di fondi propri per le opere di completamento, che prevedono la realizzazione dell’illuminazione della nuova rotatoria, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e visibilità.





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