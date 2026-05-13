Si è conclusa nella mattinata, con la convalida del provvedimento e la concessione dei termini a difesa, l’udienza con rito direttissimo nei confronti di un uomo di 52 anni, arrestato nella scorsa notte dai carabinieri per il reato di evasione.

L'episodio si è verificato la scorsa notte, a Quartu, durante un ordinario servizio di pattugliamento del territorio. I militari, transitando in una piazza cittadina, hanno notato l'uomo che camminava tranquillamente a piedi e, conoscendone l'identità e la situazione giudiziaria, hanno immediatamente deciso di fermarlo per verificare a quale titolo si trovasse fuori di casa. Gli accertamenti hanno confermato che il 52enne si era allontanato arbitrariamente dalla propria abitazione, dove era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per reati commessi nel 2018 in provincia di Bergamo.

L'uomo è stato subito bloccato e accompagnato in caserma per gli adempimenti del caso. Ricostruita la vicenda e terminate le formalità, il 52enne ha riferito di accusare un malore, rendendo necessario l'intervento del personale sanitario del 118. Trasportato presso un ospedale del capoluogo per gli accertamenti clinici, è stato dimesso intorno alle 5 di questa mattina del mattino. Stamattina la prima udienza con la convalida dell'arresto.

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