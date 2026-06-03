Sinnai in festa per il “Corpus Domini” fra riti religiosi, messe e una processione fra le vie del centro abitato, in programma per domenica.

Da domani 4 giugno e sino a sabato sarà possibile anche ammirare una straordinaria mostra di foto d'epoca delle cappelle allestite in passato da cittadini in occasione del passaggio della processione col Santissimo Sacramento. La mostra sarà inaugurata domani sera nella sede del vecchio Municipio in Piazza chiesa, allestita dal Comitato per il Corpus Domini.

Si tratta di foto scattate negli ultimi decenni fra le cappelle di strada appositamente allestite da mani abilissime e soprattutto con grandissima fede. La rassegna potrà essere visitata sino a sabato dalle 17 alle 20.

«La mostra - ha scritto lo stesso Comitato – celebra una tradizione che affonda le radici nel tempo con le foto che ricordano piccoli altari che hanno puntualmente trasformato le strade attraversate dalle processioni, in luoghi di fede, luce e bellezza. Ma che raccontano anche la devozione, la creatività e l’identità della nostra comunità».

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