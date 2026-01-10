Il tratto di strada provinciale che dalla via Libertà (periferia di Sinnai), porta alla zona industriale, è stato illuminato con un progetto della Città metropolitana di Cagliari. Una ventina i lampioni funzionanti.

Realizzato anche il marciapiede sullo stesso lato dove sono stati piazzati i lampioni. Rifatto anche l'asfalto. Un progetto necessario, realizzato per la messa in sicurezza della strada tra le più frequentate della zona.

© Riproduzione riservata