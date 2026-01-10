l’intervento
10 gennaio 2026 alle 20:30
Sinnai, illuminata la strada che porta alla zona industrialeUn progetto necessario, realizzato per la messa in sicurezza della strada tra le più frequentate della zona
Il tratto di strada provinciale che dalla via Libertà (periferia di Sinnai), porta alla zona industriale, è stato illuminato con un progetto della Città metropolitana di Cagliari. Una ventina i lampioni funzionanti.
Realizzato anche il marciapiede sullo stesso lato dove sono stati piazzati i lampioni. Rifatto anche l'asfalto. Un progetto necessario, realizzato per la messa in sicurezza della strada tra le più frequentate della zona.
