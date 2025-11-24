Un momento di grande prestigio per il maestro, direttore del coro S'Arrodia di Sinnai Maurizio Boassa, invitato a Tonara dal coro "Peppino Mereu" a dirigere uno dei brani più rappresentativi del repertorio durante il concerto per il trentennale del coro tonarese.

La serata celebrativa, tenutasi a Tonara, ha visto come protagonista il coro "Peppino Mereu", diretto dal maestro Gianni Garau, che ha ripercorso trent’anni di attività musicale nel cuore della Barbagia. Nel corso dell’evento sono intervenuti nella direzione 8 maestri provenienti da tutta la Sardegna , per il Campidano di Cagliari l'unico rappresentante è stato appunto il maestro Maurizio Boassa a cui è stato affidato l’onore di dirigere il famoso brano "S’Ambulanti Tonaresu".

Un invito significativo, che conferma il prestigio raggiunto da Maurizio Boassa nel panorama corale regionale. La sua interpretazione, attenta alla sensibilità originale del canto e profondamente rispettosa delle radici tonaresi, ha riscosso un lungo e caloroso applauso da parte del pubblico.

«E' stato un gesto di grande stima artistica e personale - ha commentato Boassa -. Un momento anche di grandissima commozione».

