Giovedì alle 18,30 in Municipio a Sinnai, si riunirà la Commissione comunale dello Statuto  e regolamenti formata dal presidente Marco Floris, da Roberta Simoni (Vicepresidente), Alessandra Moriconi, Giulia Giglio, Paolo Usai, Walter Zucca, Roberto Loi (consiglieri).

Invitati a partecipare la sindaca Barbara Pusceddu, i capi gruppo degli schieramenti del Consiglio comunale e la Giunta municipale.

All'ordine dei giorno i lavori su regolamento per Consulta frazioni.

