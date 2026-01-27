in municipio
27 gennaio 2026 alle 07:45
Sinnai, giovedì si riunisce la Commissione Statuto e regolamentiAll'ordine dei giorno i lavori sul regolamento per Consulta frazioni
Giovedì alle 18,30 in Municipio a Sinnai, si riunirà la Commissione comunale dello Statuto e regolamenti formata dal presidente Marco Floris, da Roberta Simoni (Vicepresidente), Alessandra Moriconi, Giulia Giglio, Paolo Usai, Walter Zucca, Roberto Loi (consiglieri).
Invitati a partecipare la sindaca Barbara Pusceddu, i capi gruppo degli schieramenti del Consiglio comunale e la Giunta municipale.
All'ordine dei giorno i lavori su regolamento per Consulta frazioni.
