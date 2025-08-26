Sinnai, folla e commozione per l’ultimo saluto a Matteo LaiLa chiesa di Santa Barbara non è stata sufficiente a contenere le centinaia di persone che si sono strette intorno alla famiglia del giovane morto in scooter a Tasonis
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Folla e grande commozione questo pomeriggio a Sinnai per il funerale di Matteo Lai, il 18enne morto venerdì scorso in ospedale, al Brotzu, dopo essere rimasto ferito in un incidente stradale nella borgata di Tasonis mentre rientrava a casa, a Sinnai, col suo scooter.
La chiesa di Santa Barbara è risultata troppo piccola per il rito, con la folla che ha ascoltato la messa anche dalla piazza.
Commoventi le parole del parroco, padre Gabriele Biccai, che ha fatto realizzare una gigantografia di Matteo rugbista, sistemata vicino alla Vergine Assunta.
Lo stesso parroco si è rivolto ai genitori del ragazzo con parole di conforto ricordando la figura di Matteo, un giovane con tanti amici e non solo attraverso il calcio e il rugby che praticava giocando prima nel La Pineta e poi nel Capoterra rugby.
Dopo il rito, la salma è stata accompagnata al nuovo cimitero accompagnata da centinaia di persone.