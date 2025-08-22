È morto Matteo Lai il giovane rimasto gravemente ferito in un incidente lo scorso 15 agosto in località Tasonis, a Sinnai.

Il giovane era uscito di strada riportando importanti lesioni. All’arrivo dei soccorritori del 118 era incosciente ed era stato portato d’urgenza in ambulanza al Brotzu, a Cagliari. Fin dal primo momento le sue condizioni hanno destato grandi preoccupazioni.

Su quanto accaduto sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri. Da una prima ricostruzione, avrebbe fatto tutto da solo. A dare l’allarme era stato un automobilista che aveva notato lo scooter danneggiato.

