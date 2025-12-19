C’è un Natale che non si limita a illuminare le strade, ma accende le coscienze, crea relazioni, mescola linguaggi e costruisce comunità. È quello di Christmas Is Coming, la rassegna del CCN La Via del Mare che, appuntamento dopo appuntamento, sta trasformando il periodo natalizio in un racconto condiviso fatto di cultura, inclusione, musica, spettacolo e impegno sociale.

Il fine settimana del 13 e 14 dicembre ha segnato uno snodo fondamentale di questo percorso: non un esordio, ma una tappa matura di un progetto capace di crescere, stratificarsi e parlare a pubblici diversi. Il Christmas Village si è confermato uno spazio vivo, attraversato da sport, spettacolo, cultura e partecipazione civile, in un equilibrio naturale e mai forzato.

A rafforzare l’identità sociale della rassegna, la raccolta fondi solidale, avviata nelle scorse date e consolidata nel weekend, che ha permesso di raccogliere quasi 3.000 euro per l’associazione Sardegna Palestina e l’Asgop ( associazione sarda genitori di bambini e adolescenti affetti da patologie oncoematologiche). Un risultato che mette al centro il valore del gesto collettivo e della responsabilità condivisa.

La domenica 14 dicembre ha concentrato alcuni dei momenti più simbolici e partecipati: il passaggio della Fiamma Olimpica nel Christmas Village ha attirato un pubblico numeroso e trasversale.

Ampio spazio è stato dedicato ai valori queer. La stand up comedy di Laura Pusceddu ha portato sul palco uno sguardo ironico e tagliente sulla contemporaneità, mentre lo show drag di Diana Bludura ha trasformato il villaggio in un luogo di libertà espressiva e inclusione autentica.

La giornata si è arricchita anche di un momento culturale con la presentazione del libro “Dove nessuno può vederti” di Giacomo Pisano, presentato dalla consigliera regionale Camilla Soru, inserendo una riflessione profonda all’interno di un contesto festivo ma mai superficiale.

«Christmas Is Coming è il risultato di una visione collettiva: un Natale che non si consuma, ma si vive. Volevamo creare uno spazio capace di tenere insieme divertimento, cultura, inclusione e responsabilità sociale, e la risposta della comunità ci dice che la strada è quella giusta», dichiara Luca Stocchino, presidente del CCN La Via del Mare, «la Via del Mare sta diventando un luogo di incontro reale, dove le differenze convivono e il commercio dialoga con la cultura e con il territorio».

Christmas Is Coming entra ora in una nuova fase con le date dal 20 al 24 dicembre, all’interno del progetto comunale Ripensare la città. Il Christmas Village continuerà a essere uno spazio aperto e dinamico, pensato per tutte le età.

L’intrattenimento per bambini resterà una presenza costante, con animazione, spettacoli di bolle, mascotte, laboratori e attività creative dedicate alle famiglie e ai più piccoli grazie a Seconda Stella. Domani, sabato 20 dicembre, dalle 10 alle 13, in piazza Santa Maria, giochi, balli e palloncini. Dalle 16,30 alle 18.30 mascotte itineranti lungo tutta la via.

Dalle 10 alle 20 torna l’handmade market e il live painting. Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, arrampicata con V10 Bulderzone e la caccia al tesoro con Rebelterra.

Il calendario musicale si conferma uno degli assi portanti della rassegna:

Domani, sabato 20 dicembre, Live dei MALASORTI, band locale apprezzata per le sue sonorità dub e ibride.

Da domenica 21 dicembre, dalle 12 live music con Dylan’s Solo Night, alle 15 Dj Set Ziani J, dalle 18 Dj Set Mario Pettinao accompagnato da un sax. Chiude il programma della giornata il live dei Lamamour, a partire dalle 20.30.

Il 24 dicembre, dalle 12, show di chiusura musicale del Village con Chiara Effe, che si esibirà all’ora di pranzo, regalando un momento intimo e conviviale, perfettamente in sintonia con lo spirito del villaggio.

Accanto alla musica e allo spettacolo, proseguiranno anche gli eventi culturali e artistici che caratterizzano l’identità del progetto: workshop e arti grafiche con live painting, presentazioni editoriali, tra cui quella di Marzia Fradella, che domani, sabato 20 dicembre, alle 18.30, presenterà “Più si è meglio, meglio è!” di Giulia Marini, un libro per bambini dedicato al tema dell’inclusione, del rispetto e dell’ascolto delle differenze.

Presentazione del Calendario Nuragico 2026 di Conan Ca. Lunedì 22 dicembre alle ore 19, l’autore racconterà, attraverso le sue illustrazioni, lo scorrere dell’anno nell’antica Isola di Sardegna, dove le stagioni sono scandite da riti collettivi legati alla natura, sullo sfondo di paesaggi mozzafiato: un ponte potente tra tradizione e linguaggi contemporanei.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata