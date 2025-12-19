Sinnai, la Casa di comunità apre a giugno? Un convegno alla PolisolidaleAppuntamento sabato mattina. All’incontro la sindaca Pusceddu e i primi cittadini di Burcei e Maracalagonis
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
«La Casa della Comunità di via Eleonora d’Arborea a Sinnai dovrebbe essere pronta entro marzo. A giugno potrebbe essere operativa». Lo ha detto il direttore generale della Polisolidale, Antonello Caria.
Nel frattempo bisogna pensare ad attivare i servizi sociali e sanitari. Proprio in questo contesto le tre amministrazioni comunali di Sinnai, Maracalagonis e Burcei presenteranno sabato mattina il percorso che porterà ad attivare i servizi sociali e sanitari dedicati alla salute dei cittadini, che nelle strutture individuate nei Comuni coinvolgeranno, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli infermieri di comunità, i servizi consultoriali, coinvolgendo la rete dei servizi sociali, con le scuole, con le strutture e le attività gestite dagli enti del terzo settore.
Interverranno con la presidente della Polisolidale, sindaca di Sinnai, Barbara Pusceddu, i sindaci di Maracalagonis Francesca Fadda, di Burcei, Simone Monni, l’assessore alla Sanità del Comune di Sinnai, Roberto Demontis, esponenti della Asl, professionisti sanitari, gli operatori sociali, il volontariato, rappresentanti del Terzo settore.
Porteranno il loro contributo anche esperti nazionali che racconteranno buone prassi avviate nel resto d’Italia dando indicazioni su come procedere per la migliore riuscita del percorso nei Comuni di Burcei, Maracalagonis e Sinnai.
L’evento è finalizzato a far conoscere i servizi per la salute che la ASL avvierà nel territorio attraverso le Case della comunità.