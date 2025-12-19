L’imponente stella cometa allestita dal Comune di fronte alle ex carceri di Castiadas era stata danneggiata da un camion nella mattinata di venerdì. L’autista del mezzo durante una manovra ha urtato la stella causando danni alla parte portante e compromettendo alcune luci led.

Nel giro di poche ore la struttura è stata ripristinata.

“Tutto questo – ha spiegato il sindaco Eugenio Murgioni - grazie alla prontezza e alla professionalità dell’azienda che ha curato l’installazione delle luminarie natalizie in tutto il territorio comunale. Contestualmente, è stato riattivato anche l’impianto di illuminazione all’ingresso di Olia Speciosa, rimasto spento dal giorno precedente”.

La grande stella è nuovamente accesa: “Regala alla piazza della Centrale – ha aggiunto Murgioni - un suggestivo spettacolo luminoso. Un grazie all’azienda per la tempestività dell’intervento”

