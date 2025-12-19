Due giornate per rendere più sereno il Natale delle persone meno fortunate: domani e domenica, dalle 16 alle 19 in piazza Liori, appuntamento con l’Albero solidale, iniziativa promossa dall’associazione Osidea, in collaborazione con il Comune, l’associazione Dream Walk Sound e il centro commerciale naturale Welcome to Capoterra.

L’obiettivo della due giorni è quello di sostenere i più bisognosi: per partecipare basterà semplicemente presentarsi in piazza con un dono.

Un occhio al sociale, e un altro alla bellezza degli addobbi: il Natale del paese si accende anche grazie all’iniziativa “Illuminiamo Capoterra”, la competizione a suon di luci, giunta alla seconda edizione, che premia i balconi, le facciate e i giardini più sfavillanti.

