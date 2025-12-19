L'ultimo sabato prima di Natale, festeggiato a colpi di cultura rockabilly, jive dancing, rock'n'roll e tanta nostalgia: domani la Sardinia Rockabilly Family, in collaborazione con ASD Black Stars, presenta un'intera giornata dedicata al genere e ai suoi seguaci, tra il diurno workshop di rockabilly jive con il maestro Kav Kavanagh alla sede Black Stars di Quartu e il serale Christmas Party 2025, previsto al Fabrik di Cagliari con quattro band dal vivo, dj-set e live art.

Il workshop

A partire dalle 17, al civico quartese di via Beethoven 26, nientemeno che il creatore stesso del jive style di ballo rockabilly e per la prima volta nell'Isola, Kav Kavanagh terrà un esclusivo laboratorio aperto sia a professionisti che ad amatori, portando direttamente dal Regno Unito tutta la propria maestria, la stessa con cui tiene tutt'oggi scuola.

Il party

Al termine della lezione, l'appuntamento si sposta in via Mameli 216, dove il locale cagliaritano aprirà per le 20 con una performance dal vivo di arte con aerografo di Walter "Rebel" Carta, con cui accompagnerà il resto della serata, oltre a condurre le riprese per la nuova puntata di "Rebel Garage", programma in onda su Sardegna Rock Television. Nel mentre, l'atmosfera comincierà ad essere riscaldata dalle selezioni musicali di Rocca & Tommy Mad, fino alle 21.

Dopodiché si ballerà "fino alla fine e oltre", con la presentatrice dallo stile pin-up Miss Dani Lou che introdurrà i quattro progetti ospiti della serata, di cui tre fieri esponenti della scena rock'n'roll, rockabilly e vintage rock isolana. Si parte dai Sally Quiet and the Rocking' Vibes, formati da Serena Puliga (voce), Dario Caredda (chitarra), Stefano Piras (basso) e Paolo Satta (batteria), in una scarica di reinterpretazioni del primo rock'n'roll e del coevo rockabilly. A seguire, le tinte surf e proto-punk di The Dangerous 3, band nata l'anno scorso a Cagliari da Kris Sinister (ex Boppin' Kids e Rocca And His Brothers, chitarra e voce), Boogie George (contrabbasso) e Carmine D'Alena (batteria).

Ospiti più che speciali della serata sono Kav Kavanagh, ora dalla danza al canto, e Rossella Scarlet, cantante e chitarrista – già fiamma del grande Hank Williams – riuniti nei The Due Tones, dalle sonorità acustiche fra rockabilly e country. Chiudono infine Patrick & The Crazy Slivers, trio guidato da Patrick Atzori (voce e chitarra) e accompagnato da batteria a contrabbasso, con ospiti a sorpresa in un repertorio classico di rock'n'roll, rockabilly e surf rock vecchio stile, preannunciando un gran finale segreto. Terminati i concerti, i balli sfrenati proseguiranno fino a tardi, guidati da Pino Mereu e Melania Massa di Black Stars, la cui attività di scuola di ballo in Sardegna va avanti da ben quarant'anni.

