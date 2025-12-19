I cori “Sa Pintadera” di Oristano, “Serpeddi” di Sinnai e i padroni di casa del “Gruppo Folk Città di Dolianova” saranno i protagonisti della rassegna polifonica in programma il 21 dicembre. Una serata dedicata ai suoni e ai canti della musica sardazionale della Sardegna. Le tre formazioni carone dirette rispettivamente da Andrea Puddu, Lorenzo Sanna ed Elisabetta Agus, eseguiranno alcuni brani della tradizione popolare e altri di ispirazione religiosa. L’appuntamento è per le 19.00 nella chiesa di San Biagio. Ingresso gratuito.

© Riproduzione riservata