Infortunio sul lavoro oggi pomeriggio in un cantiere edile di via Piria a Quartucciu. Intorno alle 16 un operaio di 42 anni, originario del Sulcis, è rimasto ferito dopo essere precipitato da un’altezza di circa tre metri mentre era impegnato nella realizzazione di una palazzina in costruzione.

L’uomo è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto sul posto insieme ai carabinieri di Selargius e agli operatori del Servizio Spresal della Asl di Cagliari.

Considerate le condizioni del lavoratore, i sanitari hanno disposto il trasferimento in codice rosso al “Brotzu” di Cagliari, ma l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri e il personale dell’azienda sanitaria hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

