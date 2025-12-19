Tre milioni di euro per il nuovo acquedotto di Burcei. Oggi il presidente del Consiglio d’Amministrazione di Abbanoa Giuseppe Sardu, accompagnato da funzionari e tecnici dell'Ente, e il sindaco di Burcei, Simone Monni, hanno presentato la nuova condotta in by-pass che consente di alimentare il paese aggirando il vecchio acquedotto ormai collassato.

Il cantiere riguarda i primi tre chilometri di condotta dal potabilizzatore di Corongiu, in territorio di Sinnai, al serbatoio di Burcei. Addio quindi ai disservizi: nei mesi passati il centro abitato aveva dovuto fare i conti con diversi periodi di interruzione del servizio idrico. Abbanoa, che ha preso la gestione del servizio idrico di Burcei da meno di due anni, ha immediatamente messo mano a un piano straordinario per garantire ai suoi nuovi utenti un servizio finalmente rinnovato. «Per la nostra Azienda è stata una priorità», spiega il presidente Giuseppe Sardu, «abbiamo portato avanti, nell’immediato, gli interventi per garantire il servizio in emergenza e in parallelo i nostri tecnici hanno avviato un importante investimento per risolvere il problema alla radice».

«Per il paese - dice il sindaco Simone Monni - è un grande risultato, un intervento atteso da anni per la soluzione di un problema che ha sempre creato grandi disagi. L'amministrazione comunale assieme ad Abbanoa ha creduto in questo progetto, operando in stretta collaborazione anche attraverso incontri a Cagliari e a Burcei. I lavori saranno completati entro novanta giorni sui primi tre chilometri di rete, dove si sono verificate in passato grosse perdite d'acqua. Sui restanti altri sei chilometri al momento non sono state rilevate criticità».

La spesa complessiva dell'intervento in corso è di 2.930.000 euro ed è suddivisa nelle seguenti fasi: 650mila euro per l’ottimizzazione del sistema di pompaggio degli impianti Corongiu e Perdaxeddu e per la realizzazione della linea di bypass del primo tratto di acquedotto, intervento già eseguito ed in corso di completamento l’ottimizzazione e automazione impiantistica. E, ancora,un milione e 900mila euro per ripristino funzionale di tratto acquedotto mediante risanamento con tecnica Hose Lining: lavori consegnati la scorsa settimana e avviati proprio in questi giorni. Infine altri 380mila euro per lavori di rifacimento dei pozzetti e pezzi speciali lungo linea connessi al punto precedente: intervento in corso d’esecuzione.

Il progetto. I tecnici del settore Distribuzione di Abbanoa hanno approntato un intervento di risanamento che deve fare i conti con una doppia sfida: da una parte l’urgenza di trovare una soluzione in tempi rapidi, dall’altra le difficoltà di dover attraversare un territorio particolarmente aspro. Complessivamente il collegamento è di oltre 9 chilometri intervallato da due impianti di sollevamento per superare un dislivello di quasi 400 metri dal potabilizzatore di Corongiu in territorio di Sinnai fino al serbatoio comunale di Burcei.

I lavori in corso. Nel corso dell’anno, il primo tratto di acquedotto, di circa 3 chilometri, ha presentato numerose criticità con rotture frequenti che hanno impegnato le squadre del Gestore con numerosissimi interventi. Nel frattempo, è stato avviato uno studio di dettaglio curato dai tecnici del Settore Distribuzione Abbanoa che ha evidenziato i punti più critici dove corrosione ed alte pressioni hanno creato la gran parte delle rotture. Da qui la decisione di procedere con una tecnica particolare di relining che sta riguardando 3 km di condotte compreso il rifacimento di pozzetti e pezzi speciali lungo linea. Vengono installati dei bypass ci circa un chilometro che consentono di garantire l’erogazione anche durante i lavori in corso. La condotta lasciata vuota viene risanata tramite una particolare guaina in materiale ultraresistente, il mila eurokevlar, che aderisce alle pareti interne delle tubature e la risana dall’interno.

Data l’emergenza in atto, Abbanoa ha dato massima priorità a questi interventi. Gli studi e la messa in sicurezza dell’attuale condotta sono già stati effettuati. L’investimento complessivo di quasi 3 milioni di euro è finanziato con fondi da tariffa e inserito nel Piano degli Interventi 2024–2029. I lavori in corso sono in linea con il cronoprogramma annunciato anche durante assemblea pubblica tenutasi lo scorso luglio proprio a Burcei al quale ha fatto seguito anche un incontro in Prefettura. In quelle occasioni la Società si era impegnata ad attivare quanto necessario per risolvere in tempi rapidi la criticità con il risanamento del tratto più compromesso di condotta adduttrice, ma anche la messa in campo degli interventi di suddivisione della rete (necessaria per una gestione più efficiente e per contrastare le dispersioni) con campagna di ricerca perdite estensiva che consentirà di abbassare il fabbisogno complessivo del paese.

