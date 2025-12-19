I carabinieri hanno arrestato nella notte un 28enne di Pabillonis, sorpreso all’interno dell’abitazione dell’ex convivente nonostante fosse sottoposto a un divieto di avvicinamento e a un provvedimento di allontanamento.

L’allarme è scattato dopo una chiamata al 112, che ha portato all’intervento dei militari della Stazione di Pabillonis, supportati dai colleghi della Stazione di Gonnosfanadiga. L’episodio si è verificato in un’abitazione del centro del paese.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo – un operaio residente in paese e già noto alle forze dell’ordine – intorno alle 22 si sarebbe introdotto nell’abitazione violando le misure cautelari disposte nei suoi confronti lo scorso agosto.

L’intervento dei Carabinieri ha permesso di riportare rapidamente la situazione sotto controllo, senza conseguenze per le persone coinvolte. Al termine degli accertamenti, il 28enne è stato arrestato.

(Unioneonline/v.f.)

