San Vito, riprende il servizio di raccolta della plastica (ma solo per un giorno)Si tratta solo di un ritiro eccezionale in vista delle festività
Via libera ad un ritiro eccezionale della plastica a San Vito dopo la sospensione del servizio di raccolta la scorsa settimana per il raggiunto limite di stoccaggio. A comunicarlo il sindaco Marco Antonio Siddi dopo un confronto con la società Soma ricicla di Macchiareddu. «Hanno dato la disponibilità – ha detto Siddi - per un conferimento straordinario dei rifiuti in plastica prodotti nel Comune di San Vito nella giornata di martedì 23 dicembre 2025, giorno durante il quale verrà effettuato il ritiro porta a porta». Siddi aggiunge però che il problema dei conferimenti nei centri di raccolta Corepla non è risolto. Un ritiro eccezionale, insomma, viste le festività imminenti e il conseguente aumento dei rifiuti.
Il problema dello stop al conferimento della plastica riguarda tutta la Sardegna. Se non si dovessero trovare soluzioni a livello regionale entro le prossime settimane l'interruzione del servizio potrebbe riguardare anche gli altri Comuni del Sarrabus.