Via libera ad un ritiro eccezionale della plastica a San Vito dopo la sospensione del servizio di raccolta la scorsa settimana per il raggiunto limite di stoccaggio. A comunicarlo il sindaco Marco Antonio Siddi dopo un confronto con la società Soma ricicla di Macchiareddu. «Hanno dato la disponibilità – ha detto Siddi - per un conferimento straordinario dei rifiuti in plastica prodotti nel Comune di San Vito nella giornata di martedì 23 dicembre 2025, giorno durante il quale verrà effettuato il ritiro porta a porta». Siddi aggiunge però che il problema dei conferimenti nei centri di raccolta Corepla non è risolto. Un ritiro eccezionale, insomma, viste le festività imminenti e il conseguente aumento dei rifiuti.

Il problema dello stop al conferimento della plastica riguarda tutta la Sardegna. Se non si dovessero trovare soluzioni a livello regionale entro le prossime settimane l'interruzione del servizio potrebbe riguardare anche gli altri Comuni del Sarrabus.

© Riproduzione riservata