Lutto a Sinnai per la morte di Matteo Lai, il giovane di 18 anni deceduto dopo una settimana di agonia al Brotzu per le gravi ferite riportate nell’incidente avvenuto lo scorso 15 agosto a Tasonis.

L’amministrazione comunale ha deciso di rinviare il “Sandro Murru Dj Show”, l’evento musicale previsto per stasera con uno dei dj più famosi della scena sarda.

L’annuncio è arrivato a stretto giro di posta, subito dopo la notizia della morte. Lo ha dato sul suo profilo Facebook la sindaca Barbara Pusceddu.

«Come sindaca di Sinnai, e a nome di tutta l’Amministrazione comunale, desidero esprimere il mio più profondo cordoglio e la più sincera vicinanza alla famiglia del giovane Matteo tragicamente scomparso nell’incidente avvenuto a Tasonis», ha scritto la prima cittadina.

«Questa perdita ha colpito tutti noi: la nostra comunità è scossa e partecipa con dolore a questo lutto così grande. Per rispetto, l’evento “Sandro Murru DJ Show”, previsto per venerdì 22 agosto in Piazza Sant’Isidoro, sarà rinviato a data da destinarsi».

