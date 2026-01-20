Hanno lasciato le loro abitazioni di Tasonis le quattro famiglie per le quali questo pomeriggio è intervenuta la sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu, la Polizia locale e il Coc per comnicare lo stato di percolo in cui si trovavano per l'ingrossamente del rio Tasonis che rischiava di straripare come era successo nel 2019.

Tutte sono ora ospiti di familiari in attesa che si torna alla normalità, sperando già dalle prossime ore. Oggi il Coc di Sinnai ha effettuato diversi interventi anche a San Gregorio e in altre località dopo la segnalazioni di criticità su corsi d'acqua.

